السعودية تعلن ميزانية 2022..ضخ استثمارات تتخطى 27 تريليون

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، ميزانية عام 2022 بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية- واس، إن "مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن هذه الميزانية جاءت بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المملكة تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.

وأضاف أن "الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 950 مليار ريال (254.5 مليار دولار)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278.5 مليار دولار)، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال (24 دولار).

وأكد الملك سلمان عزمة بلاده على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، مشيرا إلى أنه وجه الوزراء والمسؤولين، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية ومتابعة الوضع الصحي وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.