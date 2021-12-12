تحركات ضخمة للحرس الثوري الإيراني تجاه هذه الدولة العربية.. ماذا يحدث ؟ معركة مأرب.. قوات الشرعية ورجال القبائل تواصل معارك التنكيل ضد مرتزقة “طهران“ومصادر عسكرية تؤكد:الجيش يُباغت المليشيات بمفاجآت لم تكن في حسبان قادتها مليشيا الحوثي تعدم مواطناً رفض القتال في صفوفها ضغوط إيرانية على مليشيات الحوثي لاستمرار المعارك رغم نزيفها الكبير عشر دقائق يومياً كفيلة بتحسين الدماغ والمزاج ماذا تصنع فيها ؟ الصين تصنع أخطر وأصغر مدفع في العالم بحجم المسدس ويعمل بالذكاء الاصطناعي موجة صقيع ستضرب 9 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة ثلاث وفيات وست إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليمن انكسار هجوم حوثي شرس جنوبي مأرب هروب جماعي للمليشيات الحوثية بينهم قيادات من جبهات مأرب والأمن الوقائي يلاحق المئات منهم وينصب نقاطا للبحث
يواصل ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية خوض معارك التنكيل ضد مرتزقة “طهران“ فرع اليمن«المليشيات الحوثية الارهابية» في جبهات أطراف محافظة مأرب.
وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس اليوم الأحد بأن قوات الشرعية تمكنت خلال الـ 24 الساعة الماضية من توجيه ضربات عسكرية موجعة لعناصر المليشيات الانقلابية بجبهات مأرب الجنوبية كبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.
واوضحت المصادر بأن المليشيات دفعت بعشرات الانساق من المغرر بهم بإتجاه تمركز قوات الشرعية في صحراء "الأعيرف" إلاّ انها تفاجأت برد موجع من قبل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية حصد اغلب العناصر المهاجمة واجبر من تبقى منها على الفرار دون ان تحقق اي انجاز ميداني وذلك بدعم جوي كبير من مقاتلات التحالف العربي.
وذكرت المصادر بأن المئات من جثث المليشيات الحوثية لاتزال متناثرة في صحاري جنوبي مأرب بعد ان عجزت المليشيات من انتشالها.
وافادت المصادر بان قوات الشرعية تباغت انساق المليشيات الانقلابية بمفاجآت لم تكن في حسبان قادتها اللبنانيين والإيرانيين ..لافتاً بان صحاري مأرب ستكون القبر الكبير لكل من ارتضع الوهم والغرور من صدر مسيرة الموت الحوثية.