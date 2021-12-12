معركة مأرب.. قوات الشرعية ورجال القبائل تواصل معارك التنكيل ضد مرتزقة “طهران“ومصادر عسكرية تؤكد:الجيش يُباغت المليشيات بمفاجآت لم تكن في حسبان قادتها

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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يواصل ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية خوض معارك التنكيل ضد مرتزقة “طهران“ فرع اليمن«المليشيات الحوثية الارهابية» في جبهات أطراف محافظة مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس اليوم الأحد بأن قوات الشرعية تمكنت خلال الـ 24 الساعة الماضية من توجيه ضربات عسكرية موجعة لعناصر المليشيات الانقلابية بجبهات مأرب الجنوبية كبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.

واوضحت المصادر بأن المليشيات دفعت بعشرات الانساق من المغرر بهم بإتجاه تمركز قوات الشرعية في صحراء "الأعيرف" إلاّ انها تفاجأت برد موجع من قبل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية حصد اغلب العناصر المهاجمة واجبر من تبقى منها على الفرار دون ان تحقق اي انجاز ميداني وذلك بدعم جوي كبير من مقاتلات التحالف العربي.

وذكرت المصادر بأن المئات من جثث المليشيات الحوثية لاتزال متناثرة في صحاري جنوبي مأرب بعد ان عجزت المليشيات من انتشالها.

وافادت المصادر بان قوات الشرعية تباغت انساق المليشيات الانقلابية بمفاجآت لم تكن في حسبان قادتها اللبنانيين والإيرانيين ..لافتاً بان صحاري مأرب ستكون القبر الكبير لكل من ارتضع الوهم والغرور من صدر مسيرة الموت الحوثية.