مليشيا الحوثي تعدم مواطناً رفض القتال في صفوفها

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية الذراع الإيرانية في اليمن، على تصفية مواطن في محافظة تعز، بعدما رفض القتال في صفوفها.

وقال الناشط الحقوقي ورئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً نعمان الحذيفي في تغريدة على تويتر، إن مسلحين من ميليشيات الحوثي أقدموا على قتل مواطن يدعى إبراهيم صدام من أهالي شرعب بعدما رفض القتال في صفوفها.

وبحسب الناشط الحقوقي، فإن الميليشيات تقدم على تصفية من يرفض القتال في صفوفها من فئة المهمشين، وقال إن من يرفض أن يقاتل بصفوفها فإن مصيرهم القتل والتنكيل عقابا لرفضهم الانصياع في الدفاع عن مشروعهم العنصري.

في السياق، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، أن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران تتعرض لنزيف بشري هو الأكبر منذ الانقلاب.