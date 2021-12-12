موجة صقيع ستضرب 9 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

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توقع مركز الأرصاد الجوية الأحد، استمرار الأجواء شديدة البرودة وسط تدني درجات الحرارة الصغرى في أغلب المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة.
وقال المركز في نشرته اليومية إن أجواء شديدة البرودة ستضرب أثناء الليل والصباح، مع تشكل موجة الصقيع على محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وإب والضالع والجوف ومأرب.
وأضاف أن الأجواء الباردة نسبيا ستكون في تعز ولحج وأبين وشبوه وحضرموت، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية.
وحذر المركز بشده المواطنين في هذه المحافظات من تدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، بينما ينصح كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح والمسافرين بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.
وطالب المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية ورعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.