ثلاث وفيات وست إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليمن

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت السلطات الصحية في اليمن الأحد، تسجيل تسع حالات إصابة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية في محافظتي عدن وحضرموت.

وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي التابعة لوزارة الصحة في بيان مقتضب إن فريقها سجل ثلاث حالات وفاة بالوباء في حضرموت وعدن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بلغت ست إصابات سجلت في محافظة عدن.

ولفتت إلى أن البرنامج رصد حالتي شفاء في محافظة عدن.

وبهذا بلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 10069، بينها 1971 حالة وفاة و6942 حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثي.