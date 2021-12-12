انكسار هجوم حوثي شرس جنوبي مأرب

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، هجمات حوثية واسعة، على مواقعها جنوبي مأرب، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، أحبطت محاولات تقدم لمليشيا الحوثي الإيرانية، جنوب العيرف وعلى أطراف جبل البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

وأضافت أن معارك عنيفة شهدتها الجبهات خلال الساعات الماضية تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة وبإسناد فعّال من مقاتلات التحالف العربي من صد الهجمات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ولفتت المصادر إلى مصرع وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الآليات في المعارك الدائرة على امتداد جبهات المحافظة الجنوبية والغربية.

وكانت معارك عنيفة شهدتها جبهات القتال بمأرب، السبت، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمِير آليات عسكرية للمليشيا.

وأعلن التحالف في وقت سابق، السبت، تنفيذ (36) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسفرت عن تدمير (20) آلية عسكرية، ووحدات تحكم طائرة بدون طيار، وقضت على أكثر من (190) عنصراً إرهابياً".