تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع محافظ شبوة حول الأوضاع الأمنية

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم الأحد، مع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية بالمحافظة.

وقالت وكالة سبأ، إن الوزير حيدان اطلع من محافظ شبوة، على جهود السلطة المحلية بالمحافظة في دعم جهود الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشاد وزير الداخلية، بتضحيات الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية والانتصارات التي تم تحقيقها ودحر مليشيات الحوثي.

مشيراً إلى الدور الايجابي للوحدات العسكرية والأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وإسناد الجبهات لاستعادة مؤسسات الدولة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.