منظمة ميون تكشف الحديدة وتعز من أكثر المحافظات المزروعة بالموت المدفون

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أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان مجدداً استمرار مليشيات الحوثي في زراعة الألغام في المناطق السكنية والطرق والمرافق العامة.
وأضافت المنظمة في بيان مقتضب اليوم الأحد أن هذه الألغام ينجم عنها سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.
وأشارت المنظمة إلى أن الحديدة وتعز من أكثر المحافظات المزروعة ب"الموت المدفون".
هذا وشددت المنظمة الحقوقية في الوقت نفسه على ضرورة إيقاف ما وصفته بالعبث الحوثي بأرواح المدنيين.
الجدير بالذكر أن محافظتي تعز والحديدة تعدان من أكثر المحافظات التي زرعتها المليشيا الإجرامية المدعومة من إيران بالألغام والعبوات الناسفة.
ووفقاً لتقارير رسمية فإن المحافظتين تحويان أكبر عدد من الضحايا المدنيين جراء انفجار الألغام المزروعة في اليمن.
وقدمت الشكر للفرق الهندسية في القوات المشتركة بالساحل الغربي ومشروع مسام التي تبذل جهوداً مثمرة لنزع الألغام من المناطق السكنية وسبل العيش.