إثيوبيا توجه اتهاما خطيرا للسودان يثير غضبها واستنكارها

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استنكر السودان اتهام وكالة "فانا" الحكومية الإثيوبية له بدعم جبهة تحرير تيغراي التي تحارب الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وقالت وزارة خارجية السودان، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته الوكالة الإثيوبية بتاريخ 9 ديسمبر، وادعت فيه قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية.
وأكدت الوزارة على أن السودان ملتزم بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته الوكالة لا أساس له من الصحة مطلقا.
ودعت الخارجية إثيوبيا للكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع، مؤكدة على أن السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا مع الجارة أثيوبيا، ولن يسمح مطلقا باستخدامها لأي عدوان.