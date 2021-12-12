الكشف عن حقيقة إزالة عدد من الأحياء القديمة في مكة

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تداولت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إزالة السلطات لعدد من الأحياء القديمة في مكة المكرمة، ما أثار جدلا بين الناشطين.
ولكن مصادر صحيفة "عكاظ" نفت صحة ما تم تداوله، مشيرة إلى أن "البعض بنى على الإعلان الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (..) حول دعوة ملاك العقارات التي أزيلت لصالح التوسعة الثالثة للحرم المكي (الساحات الشمالية) إلى مراجعة مجمع الدوائر الحكومية في العوالي لإثبات ملكيتهم واستلام التعويضات المالية الخاصة بعقاراتهم".
وأضافت المصادر أن "ما تم تداوله عن إزالة أحياء قديمة في مكة المكرمة (..)غير صحيح، ولم يصدر أي توجيه بخصوصها".
وكانت وزارة الشؤون البلدية أصدرت توجيها، مطلع الشهر الجاري، لأصحاب العقارات الواقعة في نطاق مشروع تطوير الساحة المحيطة بالحرم المكي، بمراجعتها مصطحبين جميع الوثائق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم للعقارات.