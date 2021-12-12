الاعلان عن مقتل أكثر من 200 حوثي في مأرب والساحل الغربي

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم الأحد مقتل اكثر من 215 عنصرا حوثيا في محافظة مأرب والساحل الغربي لليمن خلال الاربعة والعشرين الساعة الماضية.

وقال أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أن هذه الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية للميليشيات تجاوزت 200 عنصر .

وأشار أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين للميليشيات، وأوقعت 15 قتيلاً بين الحوثيين.

وتابع التحالف: "ندعم القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم".