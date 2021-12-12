مليشيات الحوثي تتعرض لهزيمة جديدة في أطراف مأرب

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أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة، اليوم الأحد، هجمات حوثية، على مواقعها جنوبي مأرب.
وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحبطت محاولات تقدم لمليشيا الحوثي الإيرانية، جنوب العيرف وعلى أطراف جبل البلق الشرقي بمحافظة مأرب.
وأضافت أن معارك عنيفة شهدتها الجبهات خلال الساعات الماضية تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة وبإسناد فعّال من مقاتلات التحالف العربي من صد الهجمات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
ولفتت المصادر إلى مصرع وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الآليات في المعارك الدائرة على امتداد جبهات المحافظة الجنوبية والغربية.
وكانت معارك عنيفة شهدتها جبهات القتال بمأرب، السبت، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمِير آليات عسكرية للمليشيا.