مليشيات الحوثي تتعرض لهزيمة جديدة في أطراف مأرب تحذيرات من تهديد يشكل خطراً مميتاً على ملايين اليمنيين تركيا تجدد دعمها للشرعية وتأسف لإستمرار الحرب في اليمن والبركاني يشيد بعمق العلاقة بين البلدين لقاء جمع وزير الداخلية بمحافظ شبوة توقيت مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب اسيا للناشئين والقنوات الناقلة مصورة فرنسية: اليمن بلدي الثاني وفيها قضيت أجمل سنوات عمري التزام أمريكي بمساعدة السعودية للتصدي لهجمات الحوثيين سلاح الجو... عنوان مرحلة جديدة من حرب اليمن وزير الرياضة اليمني: هناك عقوبات دولية واسيوية تنتظر المدرب السوري في واقعة اعتدائه على أحد اللاعبين خوف ورعب وفرار جماعي للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والحديدة تحت قصف مدفعي مكثف للجيش الوطني
ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم الأحد، مع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، الأوضاع الامنية والتطورات الميدانية بالمحافظة.
واطلع الوزير حيدان من محافظ شبوة، خلال لقاء عقد في سيئون، على جهود السلطة المحلية بالمحافظة في دعم جهود الاجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشاد وزير الداخلية، بتضحيات الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية والانتصارات التي تم تحقيقها ودحر مليشيات الحوثي.
واشارً إلى الدور الايجابي للواحدات العسكرية والأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وإسناد الجبهات لاستعادة مؤسسات الدولة من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.