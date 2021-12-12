لقاء جمع وزير الداخلية بمحافظ شبوة

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم الأحد، مع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، الأوضاع الامنية والتطورات الميدانية بالمحافظة.

واطلع الوزير حيدان من محافظ شبوة، خلال لقاء عقد في سيئون، على جهود السلطة المحلية بالمحافظة في دعم جهود الاجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشاد وزير الداخلية، بتضحيات الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية والانتصارات التي تم تحقيقها ودحر مليشيات الحوثي.

واشارً إلى الدور الايجابي للواحدات العسكرية والأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وإسناد الجبهات لاستعادة مؤسسات الدولة من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.