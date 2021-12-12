توقيت مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب اسيا للناشئين والقنوات الناقلة

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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يواجه المنتخب اليمني نظيره السعودي، غدا الاثنين، في نهائي اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت سن 17 عاما.

وتنطلق المباراة الساعة 6:45 مساء بتوقيت السعودية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتشترك عدة قنوات في نقل المباراة وهي -السعيدة- المغترب- وقناه السعودية الرياضية وابوظبي الرياضية .