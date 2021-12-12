مليشيات الحوثي تتعرض لهزيمة جديدة في أطراف مأرب تحذيرات من تهديد يشكل خطراً مميتاً على ملايين اليمنيين تركيا تجدد دعمها للشرعية وتأسف لإستمرار الحرب في اليمن والبركاني يشيد بعمق العلاقة بين البلدين لقاء جمع وزير الداخلية بمحافظ شبوة توقيت مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب اسيا للناشئين والقنوات الناقلة مصورة فرنسية: اليمن بلدي الثاني وفيها قضيت أجمل سنوات عمري التزام أمريكي بمساعدة السعودية للتصدي لهجمات الحوثيين سلاح الجو... عنوان مرحلة جديدة من حرب اليمن وزير الرياضة اليمني: هناك عقوبات دولية واسيوية تنتظر المدرب السوري في واقعة اعتدائه على أحد اللاعبين خوف ورعب وفرار جماعي للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والحديدة تحت قصف مدفعي مكثف للجيش الوطني
يواجه المنتخب اليمني نظيره السعودي، غدا الاثنين، في نهائي اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت سن 17 عاما.
وتنطلق المباراة الساعة 6:45 مساء بتوقيت السعودية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وتشترك عدة قنوات في نقل المباراة وهي -السعيدة- المغترب- وقناه السعودية الرياضية وابوظبي الرياضية .