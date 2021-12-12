مصورة فرنسية: اليمن بلدي الثاني وفيها قضيت أجمل سنوات عمري التزام أمريكي بمساعدة السعودية للتصدي لهجمات الحوثيين سلاح الجو... عنوان مرحلة جديدة من حرب اليمن وزير الرياضة اليمني: هناك عقوبات دولية واسيوية تنتظر المدرب السوري في واقعة اعتدائه على أحد اللاعبين خوف ورعب وفرار جماعي للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والحديدة تحت قصف مدفعي مكثف للجيش الوطني اليمن يتقدم في مكافحة أمراض مدارية رغم حرب الحوثي دراسة حديثة تكشف المليشيات الحوثية في تحرّف مناهج التعليم وتزيّف وقائع التاريخ جولة الأيام الخمسة.. ما وراء لقاء ولي العهد السعودي بزعماء الخليج؟ وزير دفاع دولة الاحتلال يبلغ أمريكا بالموعد النهائي لشن هجوم على إيران «مأرب برس» يرصد أسماء ورتب 36 قتيلاً من عناصر المليشيات بينهم قيادات رفيعة ومصادر في «صنعاء» تفضح وجع الحوثيين بـ«مأرب»
جدد مسؤول أمريكي كبير، التأكيد على التزام بلاده دعم المملكة العربية السعودية للتصدي للهجمات الحوثية العابرة للحدود.
وقال بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريحات، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بمساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها.
وأشار إلى أن هناك "العديد من القضايا في العلاقة الثنائية مع السعودية، لكننا ملتزمون بشكل أساسي بالدفاع الإقليمي للسعودية، دون طرح أي أسئلة".
وصرح ماكغورك أن "مساعدة شركائنا في الدفاع عن أنفسهم هو مبدأ بديهي في جميع أنحاء المنطقةط، مشيرًا إلى التصويت الأخير في مجلس الشيوخ أكد بيع الأسلحة للرياض.
وشدد على أن "السعوديين يحتاجون [هذه الأسلحة] لأن الحوثيين، بدعم إيراني، يطلقون عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ على السعودية".
وقال ماكغورك إن السعوديين يتغلبون على "تسعة من أصل عشر تهديدات" في الوقت الحالي، مضيفاً: "بالطبع، نريد أن نصل إلى 10 من أصل 10".
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا على أول صفقة كبيرة لبيع الأسلحة للرياض في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بيع صواريخ جو – جو بقيمة 650 مليون دولار، وفقًا للبنتاغون.