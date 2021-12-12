التزام أمريكي بمساعدة السعودية للتصدي لهجمات الحوثيين

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 466

جدد مسؤول أمريكي كبير، التأكيد على التزام بلاده دعم المملكة العربية السعودية للتصدي للهجمات الحوثية العابرة للحدود.



وقال بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريحات، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بمساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها.



وأشار إلى أن هناك "العديد من القضايا في العلاقة الثنائية مع السعودية، لكننا ملتزمون بشكل أساسي بالدفاع الإقليمي للسعودية، دون طرح أي أسئلة".



وصرح ماكغورك أن "مساعدة شركائنا في الدفاع عن أنفسهم هو مبدأ بديهي في جميع أنحاء المنطقةط، مشيرًا إلى التصويت الأخير في مجلس الشيوخ أكد بيع الأسلحة للرياض.



وشدد على أن "السعوديين يحتاجون [هذه الأسلحة] لأن الحوثيين، بدعم إيراني، يطلقون عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ على السعودية".



وقال ماكغورك إن السعوديين يتغلبون على "تسعة من أصل عشر تهديدات" في الوقت الحالي، مضيفاً: "بالطبع، نريد أن نصل إلى 10 من أصل 10".



ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا على أول صفقة كبيرة لبيع الأسلحة للرياض في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بيع صواريخ جو – جو بقيمة 650 مليون دولار، وفقًا للبنتاغون.