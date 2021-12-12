وزير الرياضة اليمني: هناك عقوبات دولية واسيوية تنتظر المدرب السوري في واقعة اعتدائه على أحد اللاعبين

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال وزير الشباب والرياضة اليمني، نائف البكري، السبت، إن هناك عقوبات دولية وآسيوية، تنتظر مدرب حراس المنتخب السوري، وذلك على خلفية اعتدائه على أحد لاعبي المنتخب اليمني في نهاية المباراة التي جمعته بنظيره السوري.

وفي وقت سابق، تغلب منتخب اليمن على سوريا بهدفين لهدف في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، وقبل انتهاء المباراة بدقائق أقدم مدرب حراس المنتخب السوري على صفع لاعب اليمن سعيد العولقي، ما دفع بالحكم إلى إصدار بطاقة حمراء بحق المدرب السوري.

وأثارت الواقعة غضب واسع لدى الشارع الرياضي اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للاتحادين الآسيوي والدولي بفرض المزيد من العقوبات على هذه التصرف.

وتعليقاً على ذلك، أوضح الوزير البكري في تصريحات نشرها على تويتر، أنه تواصل مع لاعب منتخب بلاده سعيد العولقي الذي تعرض للاعتداء من مدرب حراس المنتخب السوري لؤي عثمان، مشيداً بأداء اللاعب العولقي وأخلاقه خلال اللقاء.

وأعلن الوزير اليمني رفضه لمثل هذا التصرفات التي لا تليق في كرة القدم، مشيراً إلى أن البعثة السورية في الدمام اعتذرت رسيمًا عن هذا التصرف بالحضور الى مقر بعثة المنتخب اليمني.

وأشار إلى أن الاتحاد السوري لكرة القدم، قام بإيقاف الكابتن لؤي ومنعه من مرافقة أي نادٍ أو منتخب من المنتخبات، لافتاً إلى أن هناك عقوبات تنتظر المدرب من اللجنة المنظمة للبطولة.

وتأهل منتخب اليمن للمرة الأولي في تاريخه، إلى نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين، عقب الفوز في ثلاث مباريات متوالية، آخرها أمام المنتخب السوري بثنائية مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يواجه المنتخب اليمني الصغير نظيره السعودي في المباراة النهائية التي ستقام في مدينة الدمام، يوم الإثنين القادم للظفر بالكأس.