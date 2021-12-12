سلاح الجو... عنوان مرحلة جديدة من حرب اليمن وزير الرياضة اليمني: هناك عقوبات دولية واسيوية تنتظر المدرب السوري في واقعة اعتدائه على أحد اللاعبين خوف ورعب وفرار جماعي للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والحديدة تحت قصف مدفعي مكثف للجيش الوطني اليمن يتقدم في مكافحة أمراض مدارية رغم حرب الحوثي دراسة حديثة تكشف المليشيات الحوثية في تحرّف مناهج التعليم وتزيّف وقائع التاريخ جولة الأيام الخمسة.. ما وراء لقاء ولي العهد السعودي بزعماء الخليج؟ وزير دفاع دولة الاحتلال يبلغ أمريكا بالموعد النهائي لشن هجوم على إيران «مأرب برس» يرصد أسماء ورتب 36 قتيلاً من عناصر المليشيات بينهم قيادات رفيعة ومصادر في «صنعاء» تفضح وجع الحوثيين بـ«مأرب» مصرع قيادي حوثي كبيير وهو يقود معارك مأرب بن دغر: مأرب تصنع معجزة ستكتب بأحرف من ذهب
قال وزير الشباب والرياضة اليمني، نائف البكري، السبت، إن هناك عقوبات دولية وآسيوية، تنتظر مدرب حراس المنتخب السوري، وذلك على خلفية اعتدائه على أحد لاعبي المنتخب اليمني في نهاية المباراة التي جمعته بنظيره السوري.
وفي وقت سابق، تغلب منتخب اليمن على سوريا بهدفين لهدف في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، وقبل انتهاء المباراة بدقائق أقدم مدرب حراس المنتخب السوري على صفع لاعب اليمن سعيد العولقي، ما دفع بالحكم إلى إصدار بطاقة حمراء بحق المدرب السوري.
وأثارت الواقعة غضب واسع لدى الشارع الرياضي اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للاتحادين الآسيوي والدولي بفرض المزيد من العقوبات على هذه التصرف.
وتعليقاً على ذلك، أوضح الوزير البكري في تصريحات نشرها على تويتر، أنه تواصل مع لاعب منتخب بلاده سعيد العولقي الذي تعرض للاعتداء من مدرب حراس المنتخب السوري لؤي عثمان، مشيداً بأداء اللاعب العولقي وأخلاقه خلال اللقاء.
وأعلن الوزير اليمني رفضه لمثل هذا التصرفات التي لا تليق في كرة القدم، مشيراً إلى أن البعثة السورية في الدمام اعتذرت رسيمًا عن هذا التصرف بالحضور الى مقر بعثة المنتخب اليمني.
وأشار إلى أن الاتحاد السوري لكرة القدم، قام بإيقاف الكابتن لؤي ومنعه من مرافقة أي نادٍ أو منتخب من المنتخبات، لافتاً إلى أن هناك عقوبات تنتظر المدرب من اللجنة المنظمة للبطولة.
وتأهل منتخب اليمن للمرة الأولي في تاريخه، إلى نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين، عقب الفوز في ثلاث مباريات متوالية، آخرها أمام المنتخب السوري بثنائية مقابل هدف.
ومن المتوقع أن يواجه المنتخب اليمني الصغير نظيره السعودي في المباراة النهائية التي ستقام في مدينة الدمام، يوم الإثنين القادم للظفر بالكأس.