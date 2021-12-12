خوف ورعب وفرار جماعي للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والحديدة تحت قصف مدفعي مكثف للجيش الوطني

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي ، امس السبت، طائرة مسيّرة مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت الطائرة الحوثية المفخخة تحلق في سماء المنطقة واستهدفتها بالسلاح المناسب.

إلى ذلك، خاضت قوات الجيش الوطني، معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب، منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الظهر اليوم السبت.

فرار حوثي

ففي الجبهة الجنوبية، خاضت قوات الجيش الوطني معارك في جبهة الأعيرف وانتهت بفرار مجاميع الحوثي بعد تكبّدها قتلى وجرحى، بحسب المركز الإعلامي للجيش الوطني.

كما شهدت بقية الجبهات الجنوبية معارك استمرت لأربع ساعات بمختلف أنواع الأسلحة، وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليات ومعدّات قتالية تابعة لها.

وفي جبهة الكسارة، شنّت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين على امتداد الجبهة وأسفر عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

بالتزامن مع المعارك، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات تعزيزات وتجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة غرب وجنوب مأرب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح