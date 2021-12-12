وزير دفاع دولة الاحتلال يبلغ أمريكا بالموعد النهائي لشن هجوم على إيران

الأحد 12 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، أن وزير الدفاع يني جانتس، أبلغ الأمريكيين أنه حدد موعدا نهائيا للوقت الذي سيحتاج فيه جيش الاحتلال إلى استكمال الاستعدادات لشن هجوم على إيران، لوقف امتلاكها سلاحًا نوويًا.

ونقلت صحيفة “جيروزالم بوست”، عن مصدر دبلوماسي رفيع ، أن الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات التي تقوم بها دولة الاحتلال عندما قدمها جانتس.

يأتي ذلك، فيما كشف جانتس، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تفهم ما يحدث جيدا، في إشارة إلى ما يدور في محادثات فيينا مع الإيرانيين بخصوص إنقاذ الاتفاق النووي.

وأضاف أنهم (الأمريكيون والأوربيون) يفقدون صبرهم في مفاوضات فيينا، مشيراً إلى أنه “لم يكن هنالك تقدم في المحادثات، وهم أيضاً على علم أن الإيرانيين يلعبون .”

وكان جانتس شدد أمس على أن بلاده مستعدة للمواجهة بكل ما يلزم، وذلك أمام رؤساء معاهد بحثية وكبار الباحثين في واشنطن.