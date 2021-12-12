جولة الأيام الخمسة.. ما وراء لقاء ولي العهد السعودي بزعماء الخليج؟ وزير دفاع دولة الاحتلال يبلغ أمريكا بالموعد النهائي لشن هجوم على إيران «مأرب برس» يرصد أسماء ورتب 36 قتيلاً من عناصر المليشيات بينهم قيادات رفيعة ومصادر في «صنعاء» تفضح وجع الحوثيين بـ«مأرب» مصرع قيادي حوثي كبيير وهو يقود معارك مأرب بن دغر: مأرب تصنع معجزة ستكتب بأحرف من ذهب بعد استقالة قرداحي .. وفد لبناني يصل المملكة.. تعرف على السبب دولة عربية تحبط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون إلى السعودية حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب شروط العريس الحوثيون يفرضون التجنيد الإجباري على المدنيين بالحديدة بن عديو يستدعي مشائخ وأعيان ووجهاء المديريات الشرقية بمحافظة شبوة .. تفاصيل
كشفت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، أن وزير الدفاع يني جانتس، أبلغ الأمريكيين أنه حدد موعدا نهائيا للوقت الذي سيحتاج فيه جيش الاحتلال إلى استكمال الاستعدادات لشن هجوم على إيران، لوقف امتلاكها سلاحًا نوويًا.
ونقلت صحيفة “جيروزالم بوست”، عن مصدر دبلوماسي رفيع ، أن الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات التي تقوم بها دولة الاحتلال عندما قدمها جانتس.
يأتي ذلك، فيما كشف جانتس، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تفهم ما يحدث جيدا، في إشارة إلى ما يدور في محادثات فيينا مع الإيرانيين بخصوص إنقاذ الاتفاق النووي.
وأضاف أنهم (الأمريكيون والأوربيون) يفقدون صبرهم في مفاوضات فيينا، مشيراً إلى أنه “لم يكن هنالك تقدم في المحادثات، وهم أيضاً على علم أن الإيرانيين يلعبون .”
وكان جانتس شدد أمس على أن بلاده مستعدة للمواجهة بكل ما يلزم، وذلك أمام رؤساء معاهد بحثية وكبار الباحثين في واشنطن.