«مأرب برس» يرصد أسماء ورتب 36 قتيلاً من عناصر المليشيات بينهم قيادات رفيعة ومصادر في «صنعاء» تفضح وجع الحوثيين بـ«مأرب»

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت بمصرع العشرات من عناصرها بينها قيادات ميدانية رفيعه في مواجهات مع قوات الشرعية والمقاومة الشعبية بجبهات أطراف مأرب.

واعلنت وسائل إعلام حوثية بأن المليشيات شيعت اليوم في صنعاء جثث 36 عنصرا من قتلاها بينهم قيادات ميدانية رفيعة تنتحل رتب عسكرية رفيعة.

وحسب ما رصدة محرر مأرب برس من خلال اخبار التشييع التي نشرتها وسائل إعلام المليشيات فأن عدد القتلى الحوثيين الذين تم تشييع جثثهم اليوم السبت فقط اكثر من 34 ضابطا ينتحلون رتبع عسكرية مختلفة تنوعت رتبهم كالتالي :1 برتبة عميد - 5 برتبة عقيد - 4 برتبة مقدم - 7 برتبة رائد - 7 برتبة نقيب - 10 برتبة ملازم - 2 برتبة مساعد.

وجاءت قائمة القتلى كالنحو الاتي :

العميد أشرف شرف الدمشقي

العقيد باهي أحمد المعمري،

العقيد محمد أحمد الحنمي،

العقيد أحمد محمد دحقه،

العقيد نسيم راشد شداد،

العقيد عبدالله يحيى القاضي،

المقدم طارق علي المطري

المقدم محمد أمين الربح،

المقدم أحمد يحيى الحربي

المقدم عبدالكريم محمد الحاج.

الرائد محمد قناف الأغربي

الرائد عاصم محمد أبو علي

الرائد يعقوب علي الأغربي

الرائد عبدالله معيض صالح معيض،

الرائد محمد صالح الصباري

الرائد هاشم محمد المختار،

الرائد مدين أحمد الأشول،

النقيب أكرم عبدالله كحلا

النقيب علي إبراهيم العياني

،النقيب محمد أحسن السلامي

النقيب أكرم أحسن السلامي

النقيب عبده صالح النجار

النقيب إبراهيم صادق شرهان

والنقيب سلطان علي القوبه.

الملازم أول فؤاد عزيز داوود

الملازم أول عبده علي النظام

الملازم أول سليمان محمد قيقب

الملازم أول هاشم أحسن المراني

الملازم أول عبدالله ناجي المدغمر

الملازم ثاني عبدالقادر شوعي الميموني

الملازم ثاني شمسان علي شداد

الملازم ثاني عاصم عبده ناجي

الملازم ثاني محمد راشد شداد

الملازم ثاني محمد علي الملحة

المساعد وهاج يحيى المراني

المساعد حمزة محمد الميموني .

مصادر طبية في العاصمة صنعاء افادت لمأرب برس بان ثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات الحكومية والخاصة اصبحت تعاني من تكدس جثث قتلى المليشيات نتيجة استمرار تدفق الجثث بصورة مستمرة وخصوصا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر بأن العشرات من العائلات القاطنة بجوار المستشفيات الرئيسية بالعاصمة يشكون من انبعاث روائح تلك الجثث.

وذكرت المصادر بان المليشيات تعمل بنظام تقسيط دفن القتلى على اعداد لاتتجاوز الـ 30 قتيلا بهدف اخفاء حجم الخسائر البشرية المهولة التي تتعرض لها مليشياتها في جبهات القتال بأطراف محافظة مأرب ..مشيرةً بأن الجثث التي تصل مستشفيات العاصمة في اليوم الواحد تفوق اضعاف مايتم تشييعها ودفنها.

ويخوض الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيداً من الخسائر في صفوفها. لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.