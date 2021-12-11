مصرع قيادي حوثي كبيير وهو يقود معارك مأرب

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أعلنت جماعة الحوثي، السبت، مقتل أحد قادتها العسكريين في معارك مع قوات حكومية في محافظة مأرب وسط اليمن.
وقال صادق هيسان المعين من قبل الحوثيين مديرا لمديرية حريب القراميش بمأرب، عبر حسابه على فيسبوك، إن "قائد اللواء الثاني مشاة جبلي العميد علي محمد علوان المكنى (أبو يحيى حريب) قتل وهو يقود المعارك في مدخل مدينة مأرب".
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.