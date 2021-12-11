مصرع قيادي حوثي كبيير وهو يقود معارك مأرب بن دغر: مأرب تصنع معجزة ستكتب بأحرف من ذهب بعد استقالة قرداحي .. وفد لبناني يصل المملكة.. تعرف على السبب دولة عربية تحبط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون إلى السعودية حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب شروط العريس الحوثيون يفرضون التجنيد الإجباري على المدنيين بالحديدة بن عديو يستدعي مشائخ وأعيان ووجهاء المديريات الشرقية بمحافظة شبوة .. تفاصيل ”علي محسن الأحمر“ يبارك تأهل المنتخب الوطني للناشئين لنهائي بطولة غرب آسيا ويوجه بدعم المنتخب قرار مفاجئ من الاتحاد الإفريقي بشأن كأس إفريقيا بالمغرب بعد انسحاب الجزائر العاهل السعودي يوجه دعوة لساكني السعودية في جميع أنحاء المملكة
قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن مأرب تتصدى للعنف والعنصرية الحوثية، بصمود بطولي، ومعجزة ستكتب غدا بأحرف من ذهب.
وأضاف بن دغر في منشور مقتضب له على صفحته في وسائل التواصل، "صمود بطولي في مأرب، يقاوم العواصف، كرٌ وفرٌ يتصدى للعنف والعنصرية، ويصنع معجزة مأربية، ستُكتَب غدًا بحروف من ذهب".
وأشار إلى أن مأرب ستحقق غدا "نصرًا شبابيًا يطبع فرحة في القلوب، ويحفز على المقاومة، يدعو للتأمل، ويستدعي العظمة الكامنة في وطن يستنجد بالحق على الباطل، إنه اليمن".
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أطراف مأرب مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، تتكبد فيه المليشيات خسائر فادحة، في الأرواح والعتاد، دون إحراز أي نصر يذكر.