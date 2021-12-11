بن دغر: مأرب تصنع معجزة ستكتب بأحرف من ذهب

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن مأرب تتصدى للعنف والعنصرية الحوثية، بصمود بطولي، ومعجزة ستكتب غدا بأحرف من ذهب.



وأضاف بن دغر في منشور مقتضب له على صفحته في وسائل التواصل، "صمود بطولي في مأرب، يقاوم العواصف، كرٌ وفرٌ يتصدى للعنف والعنصرية، ويصنع معجزة مأربية، ستُكتَب غدًا بحروف من ذهب".



وأشار إلى أن مأرب ستحقق غدا "نصرًا شبابيًا يطبع فرحة في القلوب، ويحفز على المقاومة، يدعو للتأمل، ويستدعي العظمة الكامنة في وطن يستنجد بالحق على الباطل، إنه اليمن".



يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أطراف مأرب مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، تتكبد فيه المليشيات خسائر فادحة، في الأرواح والعتاد، دون إحراز أي نصر يذكر.