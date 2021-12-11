بعد استقالة قرداحي .. وفد لبناني يصل المملكة.. تعرف على السبب

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وصل وفد من وزارة الإعلام اللبنانية، إلى المملكة اليوم السبت، للمشاركة في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية في الرياض.

وهذه أول مرة يُسمح بدخول شخصيات رسمية لبنانية إلى المملكة منذ اندلاع ازمة تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني السابق، والذي كان يرأس الوفد المشارك في الاجتماع حينما كان يشغل منصب وزير الإعلام.

وحسب وسائل إلعام لبنانية، فإن الوفد يرأسه المدير العام، حسان فلحه، وعضوية مدير «إذاعة لبنان» محمد غريب.

وبدأت الاجتماعات باجتماع المجلس التنفيذي، ثم اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، وتستمرّ لأيام عدّة، حيث تجرى انتخابات لهيئة المجلس التنفيذي اليوم ورئاسة الاتحاد.

كما سيتمّ في الاجتماع المصادقة على تقرير اللجنة الدائمة للإذاعة للعام 2021 و2022 وسيلتقي خلالها الوفد عدداً من المسؤولين في الاتحاد.