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حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب شروط العريس

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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تحول حفل زفاف لعريس هندي إلى مشاجرة بعد اشتراطه على عائلة العروس شراء سيارة "فورتشنر" فاخرة له كشرط أساسي لاستكمال الزفاف.

وبدأت القصة باشتراط العريس على أهل عروسه أن يشتروا سيارة فارهة له بالإضافة لاعطائهم الأموال والمجوهرات كشرط أساسي لاستكمال الزفاف.

ونشت الخلافات بين العائلتين واضطرت الشرطة الهندية لتعليق الزفاف حتي يتم فتح تحقيق في الواقعة.

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