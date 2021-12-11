حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب شروط العريس

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تحول حفل زفاف لعريس هندي إلى مشاجرة بعد اشتراطه على عائلة العروس شراء سيارة "فورتشنر" فاخرة له كشرط أساسي لاستكمال الزفاف.
وبدأت القصة باشتراط العريس على أهل عروسه أن يشتروا سيارة فارهة له بالإضافة لاعطائهم الأموال والمجوهرات كشرط أساسي لاستكمال الزفاف.
ونشت الخلافات بين العائلتين واضطرت الشرطة الهندية لتعليق الزفاف حتي يتم فتح تحقيق في الواقعة.