الحوثيون يفرضون التجنيد الإجباري على المدنيين بالحديدة

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس- يمن شباب

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استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية معسكراً تدريبياً جديداً لها في مديرية الجراحي، جنوبي الحديدة (غربي اليمن) وفرضت التجنيد الإجباري على المدنيين.

وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استحدثت معسكراً تدريباً لها في أقسى مناطق مديرية الجراحي إلى الشمال الشرقي للمديرية في المناطق المحاذية لمديرية وصاب السافل.

وأوضحت المصادر أن المعسكر الذي يقع على شمال وادي زبيد في الجهة المقابلة للخط الرئيسي الرابط بين محافظتي إب والحديدة، تم إنشاؤه حديثاً في مناطق نفوذ أحد المشايخ الموالين للحوثيين.

وأكدت المصادر أن المعسكر جرى تحصينه بقوات عسكرية من مختلف الجهات وفرق قناصة، كما منعت المرور من جواره.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا استقدمت مجندين من صغار السن ومدنيين لم يسبق لهم التعامل مع السلاح وتخضعهم للتدريب العاجل وإرسالهم لجبهات القتال.

في الأثناء أكدت مصادر محلية، فرض مليشيا الحوثي الارهابية التجنيد الإجباري على سكان المديرية.

وأوضحت المصادر لـ يمن شباب نت، أن المليشيا ألزمت كل أسرة بالدفع بأحد أبنائها للقتال في صفوف المليشيا أو تقديم رأس من الأبقار بديلاً عنه (قيمة العجل متوسط الحجم نحو 1000 دولار أمريكي).

وتواصل المليشيا تحشيدها العسكري إلى المديرية المتاخمة لمديرية حيس التي أمنتها القوات المشتركة بشكل كامل خلال الأسابيع الماضية بعد عسكرية مفاجئة.