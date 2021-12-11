بن عديو يستدعي مشائخ وأعيان ووجهاء المديريات الشرقية بمحافظة شبوة .. تفاصيل

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 525

عقد محافظ محافظة شبوة محمد صالح عديو عصر اليوم في عتق اجتماع مع المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في مديريات عرماء وجردان والطلح ودهر وناقش معهم عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية في مديرياتهم وتثبيت وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار فيها.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بن عديو بدور أبناء المديريات الشرقية في دعم ومساعدة جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تفعيل وتائر التنمية المحلية في هذه المديريات، وكذا مساهمتهم الفاعلة في الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها هذه المديريات ، داعياً أبناء هذه المديريات إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك مع السلطات المحلية في المديريات من أجل تحقيق التنمية المنشودة للجميع فيها والتصدي الحازم لكل المؤامرات والدسائس التي تحاك اليوم من أجل إجهاض المشروع التنموي الذي تشهده المحافظة حاليا ومنع ممارسة بعض الأمور السلبية التي تستهدف جر الشباب نحو ممارسة الأعمال الإجرامية.

وأكد المحافظ حرص قيادة المحافظة على إنتشال الوضع التنموي في تلك المديريات إلى الأفضل نظرا للحرمان والمعاناة الكبيرة التي عانت منهما خلال الفترة الماضية ، داعياً رجال المال والأعمال في هذه المديريات إلى استغلال الوضع الاستثماري المناسب فيها لبعض المشروعات الاستثمارية لإقامة مشاريعهم التي ستخدم عملية التنمية المحلية والحركة التجارية فيها، مؤكداً استعداد قيادة المحافظة لتوفير مشاريع الخدمات العامة للمستثمرين في هذا الإتجاه.

من جانبهم عبر قيادات السلطات المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في المديريات الأربع عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين للاهتمام والرعاية التي أولتها قيادة المحافظة مؤخرا للتنمية المحلية في مديرياتهم وتنفيذ وإعتماد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الحيوية والهامة فيها ، مؤكدين الموقف المبدئي الثابت لأبناء المديريات الشرقية إلى جانب الشرعية الدستورية والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بالثوابت الوطنية وبأمن واستقرار المحافظة.