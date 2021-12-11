”علي محسن الأحمر“ يبارك تأهل المنتخب الوطني للناشئين لنهائي بطولة غرب آسيا ويوجه بدعم المنتخب
السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 446
بارك نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، السبت، تأهل المنتخب الوطني للناشئين، إلى نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت سن الـ 17 سنة، وذلك بفوزهم اليوم على المنتخب السوري.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، أجراها نائب رئيس الجمهورية مع كل من وزير الشباب والرياضة نائف البكري، ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم الشيخ أحمد العيسي، والكابتن عبدالرحيم الخشعي رئيس بعثة منتخب الناشئين ومدرب المنتخب قيس صالح ولاعبي المنتخب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشاد نائب الرئيس بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني وخلق به فرحة عارمة في أوساط الجمهور الرياضي والشعب اليمني الطامح للاستقرار والأمن والانجازات في مختلف المجالات بعد تجاوز صعاب وعوائق الانقلاب والإرهاب.
وبارك نائب الرئيس، في اتصالاته، للاعبي المنتخب فردا فرداً وللجهاز الإداري والفني، هذا التأهل الرائع والمستوى المشرف والأداء الكروي المحترف والروح الرياضية العالية التي جسدها المنتخب وعكس من خلالها قوة وعزيمة وأخلاق شباب الوطن وقدرتهم على تجاوز الصعاب وتحقيق الفوز المميز ورسم صورة مشرفة لشباب اليمن وأجياله الحالمة بالنجاح والتفوق.
وعبر نائب الرئيس، عن شكره وتقديره لأعضاء بعثة المنتخب وجهازه الإداري والفني وللاعبين الموهوبين، مشدداً على وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم، تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة للمنتخب لمواصلة مسيرة التميز والنجاح في نهائي بطولة غرب آسيا، وما بعدها من استحقاقات رياضية إقليمية ودولية.
من جانبهم، عبر وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء البعثة ولاعبي المنتخب عن امتنانهم وتقديرهم للفتة نائب رئيس الجمهورية وتشجيعه لهم في مسيرتهم الرياضية المتميزة، مؤكدين مواصلة الجهود لرفع اسم اليمن عالياً في مختلف المحافل الرياضية والحرص على تقديم أداءٍ أفضل في الجولات القادمة.