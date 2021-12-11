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العاهل السعودي يوجه دعوة لساكني السعودية في جميع أنحاء المملكة

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كامل أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم.

وجاء في بيان الديوان الملكي اليوم السبت: "تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم الموافق 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم أم القرى".

وأضاف البيان: "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".

وتابع: "وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

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