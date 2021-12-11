معارك ضارية جنوبي مأرب ومليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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سقط عشرات القتلى والجرحى من المقاتلين الحوثيين، السبت، بمعارك ميدانية عنيفة مع قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف بقيادة السعودية جنوبي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك اندلعت بمنطقة "الأعيرف" نتيجة هجوم شنته جماعة الحوثي انتهى بفرارهم بعد سقوط قتلى وجرح، فضلا عن تدمير آليات ومعدّات قتالية تابعة لها.

وأضاف أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين على امتداد جبهة الكسارة غرب مأرب.

‏كما قصفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات جوية تعزيزات وتجمعات للجماعة في مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.