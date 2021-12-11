دبي تعلن عن إنجاز يقفز بها إلى المرتبة الأولى على مستوى العالم

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجاح حكومة دبي في إتمام تحولها إلى حكومة لا ورقية بالكامل.

وقال ولي عهد دبي بتغريدة على "تويتر" اليوم السبت إن دبي بهذا الانجاز تصبح الحكومة الأولى على مستوى العالم التي تتخلص من المعاملات الورقية بالكامل.

يذكر أن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية استغرقت 4 سنوات من إطلاقها، لتكريس مكانة دبي كعاصمة رقمية.