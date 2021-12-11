الموت يفجع الفنانة الخليجية الشهيرة زينب العسكري

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 268

فُجعت الفنانة البحرينية زينب العسكري بوفاة والدتها، وذلك إثر تعرضها لوعكة صحية أدت إلى وفاتها، حيث كانت مريضة، وتتردد على إحدى المستشفيات للحصول على جلسات غسيل الكلى.

وأعلنت زينب العسكري عن وفاة والدتها من خلال منشور لها عبر حسابها في “سناب شات”، معربةً عن حزنها الشديد لفقدان والدتها، وتمنَّت لروحها الطاهرة الجنة.

وكتبت زينب، في منشورها، قائلةً: “رحلت أمي وأخذت روحي معها، الله يرحمج يمه ويكتب لروحكِ الطاهرة الجنة يا رب”، مستعينةً بآيات قرآنية تقول: “الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”.

وجاءت وفاة والدة زينب العسكري، بعد مرور ستة أشهر على تعافيها من محنة مرضها بفيروس كورونا، حيث قالت زينب العسكري، في فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، حينها، إنه تم حجز والدتها بالمستشفي بسبب أنها مريضة بالكلى، وتقوم بغسلها بشكل متكرر ما يجعل وجودها بالمستشفي ضرورياً لمتابعة تطورات حالتها، قبل أن تعلن تعافيها ومغادرة المستشفى.