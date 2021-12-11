تعرف على خمس طرق بسيطة لتجنب حرقة المعدة معارك ضارية جنوبي مأرب ومليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة دبي تعلن عن إنجاز يقفز بها إلى المرتبة الأولى على مستوى العالم الموت يفجع الفنانة الخليجية الشهيرة زينب العسكري ست وفيات وسبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليمن تعرف على شروط دخول السعودية لأداء مناسك العمرة تعرف على أرباح صادرات لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا موجة صقيع تضرب 8 محافظات يمنية التحالف العربي يعلن مقتل 190 حوثيًا في مأرب ”الشريف“ نائبًا لرئيس اتحاد غرب آسيا للمبارزة
أعلنت السلطات الصحية في اليمن السبت، تسجيل 13 حالة إصابة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية في ثلاث محافظات يمنية.
وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي التابعة لوزارة الصحة في بيان مقتضب إن فريقها سجل ست حالات وفاة بالوباء في حضرموت وعدن وتعز.
وأشارت إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بلغت سبع إصابات، منها ست بعدن وحالة بحضرموت.
ولفتت إلى أن البرنامج رصد حالتي شفاء في محافظة عدن.
وبهذا بلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 10063، بينها 1968 حالة وفاة و6940 حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثي.