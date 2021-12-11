ست وفيات وسبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليمن

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت السلطات الصحية في اليمن السبت، تسجيل 13 حالة إصابة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية في ثلاث محافظات يمنية.

وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي التابعة لوزارة الصحة في بيان مقتضب إن فريقها سجل ست حالات وفاة بالوباء في حضرموت وعدن وتعز.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بلغت سبع إصابات، منها ست بعدن وحالة بحضرموت.

ولفتت إلى أن البرنامج رصد حالتي شفاء في محافظة عدن.

وبهذا بلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 10063، بينها 1968 حالة وفاة و6940 حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثي.