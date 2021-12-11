موجة صقيع تضرب 8 محافظات يمنية

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة في أغلب المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال في نشرة الطقس اليومية إنه من المحتمل أن تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع امكانية تكون الصقيع على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء المرتفعة من الضالع، الجوف ومأرب.

وأشار: ستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث المزارعين رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن على حماية محاصيلهم وثرواتهم الحيوانية من آثار البرد الشديد.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : عمران : 1.4 ، صنعاء : 0.6، ذمار : 1.0 ، السدة : 3.5 ، إب : 6.0 ، المحويت : 7.0 ، عتق : 8.8 .