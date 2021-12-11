التحالف العربي يعلن مقتل 190 حوثيًا في مأرب

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أعلن التحالف العربي، السبت، مقتل 190 حوثيًا في محافظة مأرب وسط اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال التحالف: "نفذنا 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأوضح أن "الهجمات دمرت 20 آلية عسكرية، ومنظومة دفاع جوي، وقضت على أكثر من 190 عنصراً إرهابياً". دون تفاصيل أخرى.
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.