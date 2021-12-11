”الشريف“ نائبًا لرئيس اتحاد غرب آسيا للمبارزة

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 394

فاز الشيخ حسين الشريف رئيس الاتحاد اليمني للمبارزة بمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد غرب اسيا للمبارزة، فيما فاز برئاسة الاتحاد رئيس الاتحاد العراقي.

وفاز بمنصب النائب الاول حسين الشريف من اليمن واحمد علي من الكويت بمقعد النائب الثاني وهدى المطروشي لمنصب النائب الثالث والاردني حكم الخالدي امينا عاما وعضوية باسمة الصبار من سوريا واحمد متولي من فلسطين وواسم الحسن من المملكة العربية السعودية.

وانطلقت امس الجمعة منافسات البطولة العربية للمبارزة للنساء و الرجال ، في قاعة نادي السليمانية الرياضي بالسليمانية.

واسفرت منافسات اليوم الاول للبطولة العربية عن نتائج متميزة لمنتخبات الكويت ولبنان وسوريا في فعاليات سلاح الشيش وسيف للمبارزة والسيف العربي اذ شهدت منافسات فعالية سلاح الشيش للرجال تفوقا واضحا للمنتخب الكويتي حيث حصد اللاعب علي ناصر على المركز الاول فيما حل مواطنه يعقوب الشطي بالمركز الثاني وتقاسم المبارزين علي ليث من العراق وعلي عباس من الكويت المركز الثالث.

اما في فعالية السيف العربي للرجال نال المنتخب الكويتي المركزين الاول و الثاني للاعبين عمار العمري و يوسف عبد الكريم و حل احمد عمر من الاردن و حمزة حبيب من العراق بالمركز الثالث.

وفي منافسات النساء بفعالية سيف المبارزة فقد حصدت اللبنانية ريتا ابو جودة المركز الاول و جاءت السورية افروديت احمد بالمركز الثاني و تقاسمت زميلتيها ماري علي و نجلاء الشرقي المركز الثالث و في فعالية سلاح الشيش حلت اللبنانية ريتا ابو جودة بالمركز الاول و نالت العراقية نور اكرم المركز الثاني فيما ذهب المركز الثالث للعراقيتين شمس عبد العزيز و سالي شامل .

و تشارك في البطولة العربية للمبارزة 9 دول هي قطر الامارات و الاردن و فلسطين و سوريا و لبنان و الكويت و اليمن و العراق .‏