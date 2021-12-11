عاجل: منتخب اليمن للناشئين يهزم سوريا ويصل للمباراة النهائية في بطولة غرب آسيا

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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بلغ المنتخب اليمني للناشئين، المباراة النهائية، لبطولة اتحاد غرب اسيا تحت سن 17 عام، بعد فوزه في نصف النهائي 2-1 امام سوريا ، في مدينة الدمام السعودية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد ضياع بعض الفرص الخطيرة على المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط المنتخب اليمني وتمكن من الوصول لشباك سوريا بهدف سجله اللاعب عبدالرحمن الخضر في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 70 عادل منتخب سوريا النتيجة.

وقبل انتهاء المباراة بلحظات سجل المنتخب اليمني هدف الفوز باقدام اللاعب عصام ردمان في الدقيقة 94 لتنتهي المباراة 2-1.

وسيواجه المنتخب اليمني في النهائي الفائز من مباراة السعودية والامارات التي ستلعب مساء اليوم.

وكان المنتخب اليمني قد تصدر مجموعته الثالثة بفوز على الاردن 3-1 وعلى البحرين 5-0.