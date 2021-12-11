تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.70
بيع السعودي 158.90
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1352
بيع الدولار 1365
شراء السعودي 355
بيع السعودي 360