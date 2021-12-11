تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن مساء اليوم

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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