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بعد 8 ساعات من القصف والاشتباكات العنيفة.. انكسار جديد للحوثيين في الكسارة وتكبيدهم هزيمة عسكرية ثقيلة

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب
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تعرضت مليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية، لانكسار جديد في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

حيث افادت مصادر ميدانية اليوم السبت بتمكن قوات الجيش والمقاومة الشعبية من صد وكسر هجوم للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة.

وتحدثت المصادر عن مقتل 30 عنصرا من الميليشيات وأسر 7 آخرين بعد معارك استمرت نحو 8 ساعات شهدت قصفا واشتباكات متبادلة.

ويخوض الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيداً من الخسائر في صفوفها. لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.

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