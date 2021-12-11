سقوط عشرات القتلى في أميركا وحاكم ولاية يصرح: «الأمر مروّع والتقارير تجعل القلب ينفطر» أمر هام يتعلق بجميع الأطراف في اليمن تشدد عليه واشنطن وتعتبره جزءا من الحل عدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي تشهد عملية اغتيال جديدة ضحيتها نجل مسئول أمني المليشيات الحوثية تعاود قصف مخيما يقطن فيه 264 أسرة نازحة بمأرب هزيمة ثقيلة للامارات في أرض قطر النجم الكروي ميسي يحطم 3 أرقام قياسية للأسطورة بيليية في غضون عام واحد تفاصيل المعارك الطاحنة في جبهات مأرب وشبوة والتحالف يكثّف ضرباته الجوية وينفذ 31 عملية خلال 24 ساعة الولايات المتحدة تفرض عقوبات مهمة وقوية على الصين وميانمار وكوريا الشمالية بعد عودة الوباء الجديد دولة عربية تسجل أعلى حصيلة في عدد الإصابات اليومية بكورونا منذ أكثر من شهرين قرار مفاجئ من الاتحاد الإفريقي بشأن كأس إفريقيا بالمغرب بعد انسحاب الجزائر
لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إعصار قوي ضرب ولاية كنتاكي الأميركية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حاكم الولاية آندي بيشير في مؤتمر صحافي في ساعة مبكرة السبت.
وقال "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي.. ربما قرابة ما بين 70 و100، الأمر مروّع".
وأضاف ان "التقارير تجعل القلب ينفطر".
من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدثة باسم خدمة إدارة الطوارئ بالولاية قولها إن مسؤولي الإنقاذ لم يؤكدوا أرقام الوفيات أو الإصابات حتى وقت مبكر اليوم السبت.
فيما أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ. ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير إنه سيكون "من أسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل".