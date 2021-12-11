عدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي تشهد عملية اغتيال جديدة ضحيتها نجل مسئول أمني

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تعرض مسئول في الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت لمحاولة اغتيال، نجا منها ،وقتل نجله.
وفي التفاصيل، قتل أحمد ياسر المصوري وهو نجل قائد قسم شرطة العماد، برصاص مسلحين مجهولين صباح اليوم، في حين لم يصب والده الذي كان بجانبه .
والمصوري يشغل منصب مدير قسم شرطة العماد التابعة إداريا لمديرية دار سعد.
وعادت حوادث وعمليات الاغتيال في العاصمة المؤقتة عدن بشكل كبير مؤخرا، وتخضع المدينة لسيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات، مع تواجد حكومي شكلي.