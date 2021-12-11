المليشيات الحوثية تعاود قصف مخيما يقطن فيه 264 أسرة نازحة بمأرب

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عاودت ميليشيا الحوثي قصف المخيم الذي يقطن فيه 264 أسرة نازحة.،بعد يومين على قصف مخيم الحمة للنازحين في مأرب.
وأضافت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيم النازحين في مأرب، اليوم السبت، على صفحتها في "فيسبوك"، وذلك في تحد لمواثيق الأمم المتحدة.
وكانت الميليشيا استهدفت، فجر الخميس الماضي، بالصواريخ الباليستية، مخيم الحمة للنازحين تديره منظمة الهجرة الدولية.
كذلك، أكدت السلطة المحلية في المحافظة على موقعها الرسمي، أن الميليشيا استهدفت المخيم بصاروخين باليستيين، ما أدى إلى سقوط جرحى من النساء والأطفال، لكنها لم تذكر حصيلة محددة.
وبدأت موجة نزوح جديدة، صباح الخميس، من المخيم الذي طاله القصف الصاروخي باتجاه مناطق بعيدة آمنة، خاصة أن سقوط الصواريخ أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء، إضافة إلى نفوق عدد من المواشي.