هزيمة ثقيلة للامارات في أرض قطر

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 167

حققت قطر المضيفة فوزا كبيرا على الإمارات، الجمعة، بخماسية نظيفة خلال 45 دقيقة، في ربع نهائي بطولة كأس العرب على ملعب “البيت” امس.

وبهذه النتيجة تأهلت قطر إلى نصف نهائي البطولة العربية وستقابل الفائز من مباراة الجزائر والمغرب التي ستقام اليوم السبت.

وتسيّد العنابي المباراة من بابها إلى محرابها، وافتتح علي حسن سالمين التسجيل في الدقيقة السادسة بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف المعز علي عبدالله وخوخي بوعلام هدفين لقطر من ضربتي جزاء في الدقيقتين 29 و36.

وفي الدقيقة 44 سجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع للمنتخب القطري، قبل أن يضيف المعز علي هدفه الثاني في المباراة والخامس لقطر في الدقيقة 45.

وقبل قطر، حجزت تونس بطاقة نصف النهائي بفوزها 2-1 على سلطنة عمان، وتلتقي مع الفائز من مباراة مصر والأردن اليوم السبت.