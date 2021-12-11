هزيمة ثقيلة للامارات في أرض قطر النجم الكروي ميسي يحطم 3 أرقام قياسية للأسطورة بيليية في غضون عام واحد تفاصيل المعارك الطاحنة في جبهات مأرب وشبوة والتحالف يكثّف ضرباته الجوية وينفذ 31 عملية خلال 24 ساعة الولايات المتحدة تفرض عقوبات مهمة وقوية على الصين وميانمار وكوريا الشمالية بعد عودة الوباء الجديد دولة عربية تسجل أعلى حصيلة في عدد الإصابات اليومية بكورونا منذ أكثر من شهرين قرار مفاجئ من الاتحاد الإفريقي بشأن كأس إفريقيا بالمغرب بعد انسحاب الجزائر الجيش الوطني يعلن عن كمين محكم واستدراج ناجح في شبوة يقتل 13 حوثياً تفاصيل أخر التطورات والمستجدات من خط المواجهة في معارك تعز والحديدة الجيش الوطني يعلن إحباط هجوم للمليشيات الحوثية في جبهة الكسارة يمنح للملوك والرؤساء..ماذا اهدى أمير الكويت لـ ولي العهد السعودي خلال اجتماعهما اليوم في قصر اليمامة ؟
حققت قطر المضيفة فوزا كبيرا على الإمارات، الجمعة، بخماسية نظيفة خلال 45 دقيقة، في ربع نهائي بطولة كأس العرب على ملعب “البيت” امس.
وبهذه النتيجة تأهلت قطر إلى نصف نهائي البطولة العربية وستقابل الفائز من مباراة الجزائر والمغرب التي ستقام اليوم السبت.
وتسيّد العنابي المباراة من بابها إلى محرابها، وافتتح علي حسن سالمين التسجيل في الدقيقة السادسة بالخطأ في مرمى فريقه.
وأضاف المعز علي عبدالله وخوخي بوعلام هدفين لقطر من ضربتي جزاء في الدقيقتين 29 و36.
وفي الدقيقة 44 سجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع للمنتخب القطري، قبل أن يضيف المعز علي هدفه الثاني في المباراة والخامس لقطر في الدقيقة 45.
وقبل قطر، حجزت تونس بطاقة نصف النهائي بفوزها 2-1 على سلطنة عمان، وتلتقي مع الفائز من مباراة مصر والأردن اليوم السبت.