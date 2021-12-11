الولايات المتحدة تفرض عقوبات مهمة وقوية على الصين وميانمار وكوريا الشمالية

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالصين وميانمار وكوريا الشمالية وبنغلاديش بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضافت مجموعة «سينستايم» الصينية للذكاء الصناعي إلى قائمة استثمار سوداء.
وانضمت كندا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، فيما فرضت واشنطن أول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في عهد الرئيس جو بايدن، واستهدفت كيانات عسكرية، وكيانات أخرى، في ميانمار في خطوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، إن «الإجراءات التي اتخذناها اليوم، خصوصاً التي اتخذناها بالشراكة مع المملكة المتحدة وكندا، تبعث برسالة مفادها أن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ستتحرك ضد من يسيئون استخدام سلطة الدولة للتسبب في المعاناة وممارسة القمع»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت وزاة الخزانة الأميركية في بيان، إنها أضافت شركة «سينستايم» الصينية للذكاء الصناعي إلى قائمة «شركات المجمع العسكري الصناعي الصيني»، متهمة إياها بتطوير برامج التعرف على الوجوه التي تحدد عرقية الشخص مع تركيز خاص على أبناء عرقية الأويغور. ونتيجة لذلك ستقع الشركة تحت طائلة حظر الاستثمار من جانب المستثمرين الأميركيين.
ويقول خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إن ما يزيد على مليون شخص، أغلبهم من عرقية الأويغور وأقليات مسلمة أخرى، معتقلون منذ سنوات في مجمع معسكرات شاسع في منطقة شينجيانغ في أقصى غربي الصين