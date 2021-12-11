قرار مفاجئ من الاتحاد الإفريقي بشأن كأس إفريقيا بالمغرب بعد انسحاب الجزائر الجيش الوطني يعلن عن كمين محكم واستدراج ناجح في شبوة يقتل 13 حوثياً تفاصيل أخر التطورات والمستجدات من خط المواجهة في معارك تعز والحديدة الجيش الوطني يعلن إحباط هجوم للمليشيات الحوثية في جبهة الكسارة يمنح للملوك والرؤساء..ماذا اهدى أمير الكويت لـ ولي العهد السعودي خلال اجتماعهما اليوم في قصر اليمامة ؟ بعد مناشدة رئاسية.. كيف يمكن للرياض إنقاذ الاقتصاد اليمني؟.. تقرير تقرير يرصد جرائم وانتهاكات «المليشيات» بحق المدنيين مسؤول حكومي يكشف عن دور حاكم إيران العسكري في صنعاء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في اليمن هل بدأت واشنطن مساندة الرياض لردع الحوثيين وتغير استراتيجيتها في اليمن لإفشال تفوق إيران؟
تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد، خطابا من الاتحاد الإفريقي، يخطره بتأجيل كأس إفريقيا للعبة بالمغرب لأجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من انسحاب الجزائر من المشاركة فيها.
وقال الاتحاد الإفريقي في خطابه للاتحاد المصري، إن البطولة التي كانت مقررة في شهر يناير المقبل بالمغرب، تأجلت إلى موعد جديد سيتم تحديده في الـ28 من ديسمبر الجاري.
وكان الاتحاد المصري لكرة اليد، تلقى إخطارا آخر صباح أمس الخميس، يفيد بإلغاء نتيجة قرعة البطولة التي أجريت الأربعاء الماضي، دون أن يكشف عن سبب إلغاء نتيجة القرعة أو الموعد الجديد لإجرائها، قبل أن يرسل خطابا جديدا يعلن فيه تأجيل البطولة ذاتها إلى أجل غير مسمى.
وجاء تأجيل البطولة بعد ساعات من انسحاب الجزائر منها لأسباب اعتبرتها وسائل إعلام محلية سياسية ودبلوماسية.
الجدير بالذكر أن المنتخب المصري، توج بلقب النسخة الماضية من البطولة القارية على حساب صاحب الضيافة منتخب تونس، بفوزه عليه 27-22