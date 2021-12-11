تفاصيل أخر التطورات والمستجدات من خط المواجهة في معارك تعز والحديدة

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أعلنت القوات المشتركة اليوم، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "الحوثي اثر مواجهات في محافظتي تعز والحديدة .
وذكرت ألوية العمالقة عبر مركزها الإعلامي، أن "مليشيات الحوثيين تلقوا ضربات موجعة في اشتباكات وقصف مدفعي مركز في أطراف مديرية مَقبنة غرب تعز وجنوب مديريتي الجَراحي وجبل رأس جنوب محافظة الحديدة، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بالعشرات منهم وتدمير آليات لهم".
وأضافت أن "طيران التحالف العربي ضاعف خسائر الحوثيين بخمس غارات دكت أهدافاً ثابتة وتعزيزات في الجراحي [جنوب الحديدة]".
وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي مقتل 25 مسلحاً من الحوثيين في 5 عمليات استهداف لآليات ومعدات ثقيلة في الساحل الغربي نفذها دعماً لقوات الساحل، مؤكداً إسناد عمليات القوات اليمنية خارج المناطق المشمولة باتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين أواخر 2018.
يأتي ذلك غداة إعلان القوات المشتركة استعادة جبل قبنة الاستراتيجي وقرى حديجة والطفيلي والسيطرة النارية على جمرك الحوثيين في سقم شمال مديرية مَقبنة غرب تعز، اثر معارك عنيفة مع الحوثيين، وذلك بعد يومين من سيطرتها على قرى الخيفة والقحفة والقعمرة والحتكة والعكدة والبارز والمنجارة وعبيلة والحكيمة في شمير بمديرية مَقبنة بتعز.
وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت القوات المشتركة، السيطرة على جبل مغرم الرأس المطل على جمرك سقم والقرى المجاورة له في منطقة شمير بمديرية مقَبنة غرب تعز