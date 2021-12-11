الجيش الوطني يعلن إحباط هجوم للمليشيات الحوثية في جبهة الكسارة

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 429

في استمرار للمعارك والاشتباكات الحاصلة في محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش الوطنيوالمقاومة الشعبية من صد هجوم مدرع للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية، اليوم السبت، مقتل 30 عنصرا من الميليشيات وأسر 7 آخرين خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات.

هذا ويخوض الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيداً من الخسائر في صفوفها.

لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.

في يوم الخميس استهدفت الميليشيات بالصواريخ الباليستية، مخيم "الحمّة" للنازحين، الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين.