قرار مفاجئ من الاتحاد الإفريقي بشأن كأس إفريقيا بالمغرب بعد انسحاب الجزائر الجيش الوطني يعلن عن كمين محكم واستدراج ناجح في شبوة يقتل 13 حوثياً تفاصيل أخر التطورات والمستجدات من خط المواجهة في معارك تعز والحديدة الجيش الوطني يعلن إحباط هجوم للمليشيات الحوثية في جبهة الكسارة يمنح للملوك والرؤساء..ماذا اهدى أمير الكويت لـ ولي العهد السعودي خلال اجتماعهما اليوم في قصر اليمامة ؟ بعد مناشدة رئاسية.. كيف يمكن للرياض إنقاذ الاقتصاد اليمني؟.. تقرير تقرير يرصد جرائم وانتهاكات «المليشيات» بحق المدنيين مسؤول حكومي يكشف عن دور حاكم إيران العسكري في صنعاء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في اليمن هل بدأت واشنطن مساندة الرياض لردع الحوثيين وتغير استراتيجيتها في اليمن لإفشال تفوق إيران؟
في استمرار للمعارك والاشتباكات الحاصلة في محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش الوطنيوالمقاومة الشعبية من صد هجوم مدرع للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة.
وأكدت مصادر ميدانية، اليوم السبت، مقتل 30 عنصرا من الميليشيات وأسر 7 آخرين خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات.
هذا ويخوض الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيداً من الخسائر في صفوفها.
لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.
في يوم الخميس استهدفت الميليشيات بالصواريخ الباليستية، مخيم "الحمّة" للنازحين، الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين.