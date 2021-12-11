تقرير يرصد جرائم وانتهاكات «المليشيات» بحق المدنيين

السبت 11 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت منظمة رايتس رادار لحقوق الانسان أن ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تتحمل المسؤولية الأولى في قائمة الانتهاكات المرصودة خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم الجمعة.

وأوضح تقرير المنظمة التي تتخذ من أمستردام بهولندا مقراً لها، أنه جرى توثيق 565 حالة قتل و 624 حالة إصابة و 410 حالة اختطاف خلال العام الجاري، تتحمل غالبيتها ميليشيات الحوثي.

واحتلت العاصمة صنعاء التي تسطير عليها ميليشيات الحوثي المرتبة الثانية بحالات القتل للمدنيين التي بلغت 65 حالة بينما جاء ضحايا الميليشيات من المدنيين والنازحين في مأرب 70 مدني ثم محافظة تعز ب57 حالة قتل، تليها محافظات أخرى.

وبالنسبة للإصابات والجرحى أشارت رايتس رادار أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية عن 565 حالة إصابة، تأتي بعدها عصابات مجهولة بالمسؤولية عن 30 حالة إصابة، بعدها 14 حالة إصابة نتيجة الفلتان الأمني، تليها المليشيا خارج إطار القوات الحكومية المدعومة من الإمارات 9 حالات، وست حالات إصابة تتحمل مسؤوليتها الشرعية.

وبحسب راصدي رايتس رادار فإن حالات الاختطاف خلال الفترة التي يغطيها البيان بلغت 410 حالة اختطاف، منهم 372 رجل و10 امرأة وفتاة و28 طفل، تتحمل جماعة الحوثي المسؤولية الأولى عن اختطاف 234 رجلاً و 7 نساء و19 طفلاً، بينما تتحمل المليشيا المدعومة من الإمارات المسؤولية عن اختطاف 127 رجلاً وامرأتين و 7 أطفال بينما تتحمل عصابات مجهولة المسؤولية عن اختطاف 5 رجال وامرأة وطفلين ثم الحكومة عن اختطاف 6 حالات جميعهم رجال.

ودعت المنظمة المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالضغط على الجهات المسؤولة عن الانتهاكات وعلى رأسها ميليشيات الحوثي، التي تتحمل المسؤولية الأولى في قائمة الانتهاكات، مشددة على محاسبة المتورطين وضمان عدم الافلات من العقاب.

وطالبت رايتس رادار ميليشيات الحوثي بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتي ترقى الكثير منها الى جرائم حرب تعرض مرتكبيها ومن يقف وراءهم للمسؤولية الجنائية القانونية أمام المحاكم والهيئات الدولية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، كما دعت الحكومة اليمنية الى الاهتمام بملف حقوق الإنسان ومواكبة كل الانتهاكات بالرصد والتوثيق ومن ثم متابعتها لدى الهيئات القانونية الدولية.