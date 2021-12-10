مسؤول حكومي يكشف عن دور حاكم إيران العسكري في صنعاء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في اليمن هل بدأت واشنطن مساندة الرياض لردع الحوثيين وتغير استراتيجيتها في اليمن لإفشال تفوق إيران؟ بعد مناشدات متكررة.. ”يونيسف“ تعلن توسيع نطاق إغاثة النازحين الجدد في مأرب السعودية والبحرين تؤكدان مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات القضاء السعودي يصدر حكما بتعويض مسن سعودي هتكت سمعته أمام قبيلته بمبلغ 98 ألف ريال منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان تكشف أرقام مقلقة عن القتل والاختطاف والانتهاكات في اليمن والمليشيات الحوثية تتصدر القائمة الأطباء يحذرون.. البخور قد يكون ساماً في هذه الحالات الامارات تصدر قرارا بإلغاء يوم الجمعة كيوم عطلة رسمية وتقر يومين أخرين قوات ”الشرعية“ تتقدم في شبوة وتوجع مليشيا الحوثي بمأرب
يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء القادم، جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية وجهود السلام المتعثرة منذ سنوات في اليمن.
ومن المتوقع أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، احاطته الرابعة للمجلس الذي سترأسه النيجر في 14 من ديسمبر القادم، بينما سيطلع الأعضاء على نتائج زيارته للمنطقة.
كما سيقدم منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث احاطته أعضاء المجلس حول الوضع الإنساني في البلد الذي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.