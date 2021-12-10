جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في اليمن

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء القادم، جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية وجهود السلام المتعثرة منذ سنوات في اليمن.

ومن المتوقع أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، احاطته الرابعة للمجلس الذي سترأسه النيجر في 14 من ديسمبر القادم، بينما سيطلع الأعضاء على نتائج زيارته للمنطقة.

كما سيقدم منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث احاطته أعضاء المجلس حول الوضع الإنساني في البلد الذي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.