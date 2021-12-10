هل بدأت واشنطن مساندة الرياض لردع الحوثيين وتغير استراتيجيتها في اليمن لإفشال تفوق إيران؟ بعد مناشدات متكررة.. ”يونيسف“ تعلن توسيع نطاق إغاثة النازحين الجدد في مأرب السعودية والبحرين تؤكدان مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات القضاء السعودي يصدر حكما بتعويض مسن سعودي هتكت سمعته أمام قبيلته بمبلغ 98 ألف ريال منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان تكشف أرقام مقلقة عن القتل والاختطاف والانتهاكات في اليمن والمليشيات الحوثية تتصدر القائمة الأطباء يحذرون.. البخور قد يكون ساماً في هذه الحالات الامارات تصدر قرارا بإلغاء يوم الجمعة كيوم عطلة رسمية وتقر يومين أخرين قوات ”الشرعية“ تتقدم في شبوة وتوجع مليشيا الحوثي بمأرب دولة عربية تتجه إلى حجب تيك توك رئيس الوزراء اللبناني يتقدم بطلب عاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي
أكدت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله.
وجددت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الى مملكة البحرين، رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.
كما عبر البيان عن إدانة السعودية والبحرين، لاستمرار استهداف مليشيات الحوثي الارهابية للمطارات و الأعيان و المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.