السعودية والبحرين تؤكدان مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكدت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله.

وجددت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الى مملكة البحرين، رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.

كما عبر البيان عن إدانة السعودية والبحرين، لاستمرار استهداف مليشيات الحوثي الارهابية للمطارات و الأعيان و المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.