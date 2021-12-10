هل بدأت واشنطن مساندة الرياض لردع الحوثيين وتغير استراتيجيتها في اليمن لإفشال تفوق إيران؟ بعد مناشدات متكررة.. ”يونيسف“ تعلن توسيع نطاق إغاثة النازحين الجدد في مأرب السعودية والبحرين تؤكدان مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات القضاء السعودي يصدر حكما بتعويض مسن سعودي هتكت سمعته أمام قبيلته بمبلغ 98 ألف ريال منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان تكشف أرقام مقلقة عن القتل والاختطاف والانتهاكات في اليمن والمليشيات الحوثية تتصدر القائمة الأطباء يحذرون.. البخور قد يكون ساماً في هذه الحالات الامارات تصدر قرارا بإلغاء يوم الجمعة كيوم عطلة رسمية وتقر يومين أخرين قوات ”الشرعية“ تتقدم في شبوة وتوجع مليشيا الحوثي بمأرب دولة عربية تتجه إلى حجب تيك توك رئيس الوزراء اللبناني يتقدم بطلب عاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي
أعلن الجيش الوطني، الجمعة 10 ديسمبر/أيلول، مصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية الإيرانية في محافظة مأرب وتحرير مواقع جديدة في محافظة شبوة.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن "معارك شرسة متواصلة يخوضها أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب، أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيات".
وأكد أن مدفعية الجيش تستهدف تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية الايرانية وتدمِّر 2 أطقم قتالية وعربة مدرعة في جبهة الكسارة غرب مأرب.
وأفاد بتدمير 4 أطقم وعربتين مدرع للمليشيات بنيران أبطال الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، ودمرت مخزن أسلحة غربي المحافظة.
في السياق، حقق الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، تقدماً جديداً في مديرية بيحان شمال غرب محافظة شبوة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.
وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدداً من المواقع باتجاه جبهة الساق غرب محافظة شبوة، مؤكدا أن قوات الجيش كبدت المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية وتمكنت من استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار.