قوات ”الشرعية“ تتقدم في شبوة وتوجع مليشيا الحوثي بمأرب

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الجيش الوطني، الجمعة 10 ديسمبر/أيلول، مصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية الإيرانية في محافظة مأرب وتحرير مواقع جديدة في محافظة شبوة.



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن "معارك شرسة متواصلة يخوضها أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب، أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيات".



وأكد أن مدفعية الجيش تستهدف تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية الايرانية وتدمِّر 2 أطقم قتالية وعربة مدرعة في جبهة الكسارة غرب مأرب.



وأفاد بتدمير 4 أطقم وعربتين مدرع للمليشيات بنيران أبطال الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، ودمرت مخزن أسلحة غربي المحافظة.



في السياق، حقق الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، تقدماً جديداً في مديرية بيحان شمال غرب محافظة شبوة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.



وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدداً من المواقع باتجاه جبهة الساق غرب محافظة شبوة، مؤكدا أن قوات الجيش كبدت المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية وتمكنت من استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار.