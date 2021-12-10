دولة خليجية تفتتح أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية

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أعلنت البحرين، تدشين "أكبر كنيسة كاثوليكية" في شبه الجزيرة العربية، في منطقة العوالي جنوبي العاصمة المنامة، وسط مآذن مساجد وحقل نفط في الصحراء.
ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية سيدة العرب، التي تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.
وأفادت وكالة أنباء البحرين وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني أن عبدالله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة "الأكبر في منطقة الخليج العربي".
وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين، لوكالة فرانس برس "نحن مسرورون (...) سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس".
وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضم مستويين من المقاعد، على بعد حوالي 1,6 كيلومتر من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط، في جنوب البلاد.
ويقدر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمّال آسيويون من الهند والفيليبين.
وأكد الأب فياض أن "مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع هم أبناء الله والجميع مرحب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة".
والأسبوع الماضي، وجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة البحرين.